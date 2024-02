Mudas de árvores frutíferas são dadas de graça em Curitiba; confira os locais

Nesta semana acontece mais uma edição da distribuição gratuita de mudas de árvores pela Prefeitura de Curitiba. Serão distribuídas mil mudas em cada uma das dez Ruas da Cidadania da cidade. As entregas serão feitas na quarta (28), quinta (29) e sexta-feira (01).

Estarão disponíveis árvores de espécies nativas, como ipês de diversas cores e araucárias, e frutíferas, como jabuticaba e pitanga, cultivadas pelas equipes do departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no Horto Municipal da Barreirinha.

Pode plantar árvore em qualquer lugar em Curitiba?

Para o plantio em áreas privadas da cidade não há restrição. Entretanto, em via pública, além de autorização, é necessário seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade em espaços públicos. Em lugares privados, é sempre bom perguntar para especialistas. A população precisa lembrar que, mesmo que seja só uma mudinha, ela pode ficar muito grande, então talvez não possa ficar perto de casas ou muros”, explica o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

O plantio das árvores deve levar em conta fatores como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada, para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Calendário de distribuição de mudas gratuitas

Quarta-feira (28/2)

BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430, a partir das 9h

PINHEIRINHO: Av. Winston Churchill, 2.033, a partir das 9h

Quinta-feira (29/2)

CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150, a partir das 8h30

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, a partir das 8h30

BOA VISTA: Av. Paraná, 3.600, a partir das 9h

MATRIZ: Praça Rui Barbosa, 101, a partir das 9h

PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700, a partir das 9h

SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213, a partir das 9h

BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700, a partir das 14h

Sexta-feira (1/3)

TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno, a partir das 14h

