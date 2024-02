Maior apreensão de cocaína no Paraná causa prejuízo de R$ 90 milhões a criminosos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal apreenderam na última sexta-feira (23) uma carga de 508 quilos de cocaína escondida em um caminhão durante uma abordagem no município de Doutor Camargo, na região de Maringá, no Paraná. Essa é a maior apreensão de cocaína registrada em 2024.

As equipes encontraram a droga durante a fiscalização do compartimento de carga, que transportava quatro cavalos. Em um fundo falso, a polícia encontrou 15 fardos de cocaína.

Um homem de 39 anos estava dirigindo o caminhão. Ele informou que levaria a cocaína até a cidade de Sorocaba, em São Paulo. Juntamente com a droga, o motorista foi preso e levado para a Polícia Civil de Maringá.

A polícia estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de R$ 90 milhões para os criminosos.

