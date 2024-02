Três presos morrem dentro de penitenciária de Piraquara, na RMC

Três presos foram mortos neste sábado (24) na Penitenciária Geral do Estado, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Os presos eram de galerias diferentes da unidade e as causas da morte, bem como o nome dos presos, não foram revelados.

Segundo informações da Polícia Penal do Paraná as mortes ocorreram em galerias diferentes e em horários diferentes. A primeira morte foi registrada ainda durante a madrugada, a segunda perto das 7h e a terceira perto do meio dia deste sábado.

A Polícia Civil e Polícia Científica investigam os assassinatos.

