Foi solta da prisão na noite deste sábado (7) a motorista que atropelou pedestres após invadir a calçada na Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, na sexta-feira (6). A mulher foi liberada depois de conseguir liberdade provisória durante a audiência de custódia. A motorista responsável pelo atropelamento ainda não foi oficialmente identificada.

>> Vídeo mostra motorista atropelando pedestres na calçada na Praça Tiradentes

O delegado Edgar Santana, responsável pela investigação do caso, contou que a mulher relatou em depoimento para a polícia que sofreu um apagão e não lembrava da dinâmica do acidente.

“Diante das provas que foram produzidas, entendemos que houve negligência e imprudência na condução de veículo automotor, razão pela qual a investigada foi presa em flagrante pela prática do crime de homicídio culposo com causa de aumento em virtude do fato ter sido praticado na calçada”, disse o delegado.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Uma mulher morreu e outra teve as pernas amputadas no acidente gravíssimo registrado na Praça Tiradentes, em Curitiba.

Pedestre morre após atropelamento no Centro de Curitiba

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (06), em frente à loja Pernambucanas, na Praça Tiradentes. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. Veja aqui todas as matérias sobre este caso que chocou Curitiba.

A mulher estava dirigindo um Jeep Compass e invadiu a calçada da Rua Monsenhor Celso. O acidente foi gravado por uma câmera de monitoramento de um comércio.

A motorista seguia pela Rua Barão do Serro Azul. No momento que a via se divide em uma bifurcação, ela seguiu pelo lado esquerdo e continuou reto, mesmo após o sentido da rua alterar o sentido e se tornar contramão. A motorista foi dirigindo pela lateral da Catedral de Curitiba, já em sentido proibido, até invadir a calçada em frente à loja Pernambucanas.

Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o SUV invadiu a calçada e chegou a bater em um poste na esquina da praça com a Rua Monsenhor Celso. Ela acertou os pedestres que estavam na calçada.

