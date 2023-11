Mega-Sena milionária! São R$ 26 milhões em jogo neste sábado

O concurso 2.660 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (25) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 26 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista.

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso (2.659) – 11 – 36 – 46 – 53 – 55 – 60 – e o prêmio acumulou.

LEIA TAMBÉM:

>> Paul McCartney em Curitiba: ex-Beatle faz lista de exigências para shows

>> Padre Reginaldo Manzotti é internado às pressas após complicações de cirurgia

As apostas para o concurso de hoje podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa,em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!