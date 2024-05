A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu cinco integrantes de dois grupos criminosos responsáveis por furtos e roubos de cerca de 80 veículos. As prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira (14), em Curitiba e Região Metropolitana (RMC).

Os mandados, que contaram com participação de 85 policiais, foram cumpridos simultaneamente em Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Colombo, Almirante Tamandaré, Piraquara e São José dos Pinhais. Durante a ação também foram apreendidas peças de motocicletas, capacete e celulares.

A investigação identificou que os grupos criminosos foram responsáveis pelos furtos e roubos dos 80 veículos entre os anos de 2023 e 2024. De acordo com a delegada da PCPR, Anna Karyne Palodetto, os grupos foram identificados depois que foi descoberto que os criminosos possuíam um padrão para roubar certos veículos, principalmente motos.

“Em questão de segundos eles subiam na moto, estouravam o miolo e saiam com as motocicletas. Foi verificado que dois grupos distintos estavam realizando furtos de motos. Durante as investigações constatou-se que essas motocicletas teriam tanto o sinal identificador adulterados para revenda, quanto eram desmanchadas e vendidas as peças”, explica a delegada.

O delegado da PCPR, Felipe Boffo, conta que durante operação realizada em 2023 outros integrantes de um dos grupos criminosos foram presos. “No ano passado nós já tínhamos prendido indivíduos desse grupo criminoso, então agora foi uma segunda fase contra essa quadrilha que atua especificamente em estacionamento de supermercados”, afirma Boffo.

Os investigados possuem condenação ou processos em andamento por furtos, receptações e adulterações veiculares. Conforme Boffo, as investigações continuam com o objetivo de apurar a autoria de outros envolvidos no grupo criminoso.

