Motorista fica nervoso e PRF encontra esconderijo ‘valioso’ em carro no Paraná

Policiais rodoviários federais abordaram um paraguaio de 35 anos que dirigia um carro na BR-163, em Guaíra, na Ponte Ayrton Senna nesta quarta-feira (15). Segundo a polícia, durante a vistoria, o motorista se mostrou bastante nervoso e impaciente com a fiscalização e isso elevou o nível de suspeitas dos policiais, que intensificaram as buscas.

Embaixo dos bancos dianteiros, os policiais perceberam que havia uma espécie de fundo falso, com um recorte no carpete do assoalho. Para acessar o esconderijo, os policias precisaram retirar os bancos.

LEIA TAMBÉM:

>> Motorista de ônibus persegue carro após acidente em Curitiba

>> Bairros de Curitiba lideram crescimento e valorização imobiliária; saiba em qual região

Dentro, encontraram 75 celulares e seis notebooks de última geração, que foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.

Em pesquisas, foi verificado que o motorista já havia sido detido pela PRF, em duas ocasiões anteriores.

Em janeiro de 2020 ele foi detido por atividade clandestina de telecomunicação (rádio amador, comumente utilizado por contrabandistas para se comunicarem com “batedores”); em agosto de 2022, ele foi detido por contrabandear cartuchos de tonners para impressoras.

Ele foi detido novamente e encaminhado para a polícia judiciária para o registro do crime de descaminho.

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!