A Região Sul é o grande motor do crescimento e da valorização dos imóveis em Curitiba. A afirmação é do sócio e fundador da BRAIN Inteligência Estratégica, Marcos Kahtalian. Para se ter uma ideia, os bairros da Região Sul estão entre os 10 com a maior oferta de apartamentos novos na capital paranaense, segundo a pesquisa da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), em parceria com a BRAIN, de 2023.

LEIA AINDA – Motorista de ônibus persegue carro após acidente em Curitiba

Isso quer dizer que, juntos, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Novo Mundo e Portão contabilizam 4.407 imóveis, o que corresponde a 14,7% de toda a oferta lançada de apartamentos na cidade, mesmo percentual do Centro, bairro que lidera a oferta final de imóveis residenciais em Curitiba.

De acordo com Kathalian, a existência de emprego, trabalho e renda é o que motivou o crescimento imobiliário nesse eixo da cidade. Afinal, é na Região Sul que existe uma grande concentração de empresas e indústrias que induzem o desenvolvimento imobiliário dessa área.

VIU ESSA? As 7 profissões mais bem pagas no Brasil! Salários passam de R$ 35 mil

“Somado a isso, havia um espaço disponível para crescimento, inclusive, para um crescimento planejado. Dessa forma, o comprador tem a garantia de que vai ter produtos e serviços ali do seu lado”, observa.

Para Jaqueline Milstein, diretora-presidente da Canet Júnior, essa área deve crescer ainda mais nos próximos anos. A incorporadora é responsável pelo Neoville, que é uma região planejada que abrange um milhão de metros quadrados, justamente na Região Sul de Curitiba.

“Existe um grande potencial de valorização imobiliária, o que a torna a Região Sul uma ótima opção, tanto para quem procura um imóvel para moradia, quanto para o investidor”, prevê.

Historicamente, a Região Sul recebeu muitos empreendimentos de características mais econômicas. A partir dos últimos anos, a demanda por produtos standard (com preço de R$ 236.500,01 a R$ 500 mil) e médio (com preço de R$ 500.000,01 a R$ 1 milhão) aumentou consideravelmente.

Recentemente, a Canet Júnior lançou o Paseo Santiago, no Neoville. Um condomínio fechado de alto padrão – inspirado no caminho de Santiago de Compostela- que tem quase 17 mil metros quadrados de área e 54 lotes. “Vendemos 80% dos terrenos no lançamento”, comemora Jaqueline.

O condomínio de alto padrão conta com uma completa infraestrutura de lazer com quadra esportiva, espaço churrasqueira e um salão de festas de grandes proporções, com lareira, churrasqueira e espaço gourmet. Além disso, traz outras inovações nas áreas comuns, como portaria com central de delivery, jardins contemplativos, academia com deck de relaxamento e área externa de alongamento, além de espaços voltados ao convívio e à contemplação.

Para o sócio fundador da BRAIN, o aumento dos lançamentos imobiliários na Região Sul de Curitiba é inevitável. Um dos principais fatores é o próprio crescimento demográfico da população, que gera uma demanda maior por imóveis. Vale lembrar que essa é a área mais populosa de Curitiba.

“Tanto a oferta, quanto a demanda, estão orientados para esse eixo da cidade. Eu diria que, em termos de investimento, ela está na linha do crescimento. E tudo que está na linha do crescimento, mostra que vai ter valorização”, afirma.

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!