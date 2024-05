Motorista de ônibus persegue carro após acidente em Curitiba

Uma perseguição inusitada chamou a atenção no trânsito de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (15). O motorista de um ônibus de linha decidiu ir atrás do condutor de um veículo após ele bater na traseira do transporte coletivo, na manhã desta quarta-feira (15), no Centro de Curitiba.

Após colidir com o ônibus, o motorista de um Celta fugiu do local. No momento do acidente, que aconteceu em um semáforo na região central, próximo ao cruzamento das alamedas Cabral e Augusto Stellfeld, havia 15 passageiros dentro do ônibus, mas ninguém se feriu.

Logo após a batida eles desembarcaram e o motorista iniciou a perseguição. O carro parou logo em seguida, na Alameda Princesa Izabel próximo com a Desembargador Clotário Portugal. A perseguição durou menos de 300 metros.

Motorista desembarcou os passageiros em segurança e seguiu atrás do veículo. Foto: Reprodução/RPC.

Bêbado?



De acordo com informações da RPC, o motorista do veículo estava com sinais de embriaguez e não conseguiu nem fazer o teste do bafômetro. Por causa de alguns ferimentos causados pela batida ele foi encaminhado ao hospital. Assim que recuperado, ele deve ser preso em flagrante por dirigir alcoolizado.

