A Marcha para Jesus movimenta Curitiba e provoca bloqueios de ruas da região central, neste sábado (20). A partir das 9h, os participantes vão se concentrar na Praça Santos Andrade e às 9h50 iniciarão a caminhada em direção ao Centro Cívico.

LEIA MAIS – Marcha para Jesus em Curitiba deve reunir 100 mil pessoas e terá oração para as crianças

Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), das 6h às 11h30, o motorista encontrará bloqueios no entorno da Praça Santos Andrade. A Avenida Cândido de Abreu estará totalmente bloqueada aos veículos para a passagem dos fiéis e será liberada na medida em que eles forem passando pelo trajeto. A liberação total da Cândido de Abreu à passagem de veículos está prevista para as 12h.

LEIA AINDA – Araucária vai ganhar shopping com cinema; saiba quando inaugura

O evento continua na Praça Nossa Senhora de Salette com shows, orações e projetos sociais. Os bloqueios próximos serão feitos na Praça Rio Iguaçu com o Largo Melwin Jones e na rotatória da Mário de Barros com a Marechal Hermes.

De acordo com os organizadores, o evento deve reunir mais de 100 mil pessoas.

Percurso da Marcha

Os fiéis sairão da Santos Andrade em direção à Rua Marechal Deodoro, seguindo pela Avenida Marechal Floriano, Praça Tiradentes, Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu, até a chegada na Praça Nossa Senhora de Salette, prevista para as 12h.

Para garantir a segurança dos participantes da marcha, a partir das 9h50 também haverá bloqueios ao trânsito na Marechal Deodoro desde a esquina com a Rua Conselheiro Laurindo até a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

A Setran orienta que os motoristas evitem circular pelo Centro no horário da marcha. Agentes de trânsito irão auxiliar na segurança e na orientação aos motoristas.

Ruas com bloqueios

– Cândido Lopes com a Avenida Marechal Floriano Peixoto

– Rua Cruz Machado, a partir do cruzamento com a Avenida Marechal Floriano Peixoto

– Rua Treze de Maio com a Rua Duque de Caxias

– Rua Presidente Carlos Cavalcanti, a partir do cruzamento com Presidente Farias até a Mateus Leme

– Praça 19 de Dezembro, no cruzamento com a Rua Heitor Stockler até a Rua Ary Queiroz

– Rua Mateus Leme, a partir da Rua Treze de Maio até a Aristides Teixeira

– Avenida João Gualberto com a Rua Augusto Severo

– Rua Campos Sales com a Rua Mauá

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!