Marcha para Jesus em Curitiba deve reunir 100 mil pessoas e terá oração para as crianças

Está prevista para o próximo dia 20 de maio a edição 2023 da Marcha para Jesus em Curitiba. O tema deste ano é “Ele amou o mundo de tal maneira”, uma referência a uma passagem do Evangelho de João. A expectativa dos organizadores é que o evento, que terá a concentração inicial na Praça Santos Andrade e destino final no Centro Cívico, reúna cerca de 100 mil pessoas e tenha duração de cerca de uma hora e meia.

O diretor-fundador do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep) e organizador da Marcha Para Jesus em Curitiba, bispo Cirino Ferro, confirmou à Gazeta do Povo que o tema do evento vem ao encontro dos anseios do povo cristão de Curitiba e região. “Sentimos a necessidade e a urgência de levar esse amor de Deus para as ruas da nossa cidade. A marcha tem esse aspecto social, uma vez que nós estamos recolhendo fraldas geriátricas e leite como forma de ajudar os abrigos e outros locais onde haja essa necessidade”, explicou.

Trajeto será o mesmo de anos anteriores

Os fiéis sairão da Praça Santos Andrade em direção à Rua Marechal Deodoro, seguindo pela Avenida Marechal Floriano, Praça Tiradentes, Rua Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu, até a chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. Durante o trajeto haverá pontos de coleta para as fraldas e o leite, que serão destinados a instituições de caridade.

Orações para as crianças

O bispo confirmou à reportagem da Gazeta do povo que, neste ano, a Marcha para Jesus terá um momento especial, com orações voltadas para as crianças. A iniciativa, justificou o organizador, vem no sentido de trazer paz e acolhimento para pais e filhos no momento em que ataques a escolas preocupam o país.

“Estamos acompanhando esses casos extremos de violência, e por isso vamos voltar nossas orações para que Deus possa proteger ainda mais os nossos professores e em especial as nossas crianças. Estamos vivendo tempos de muita apreensão, com muitos boatos que acabam levando a uma sensação de desamparo. Precisamos acalmar esses corações e levar essa paz de volta aos nossos lares”, completou.

