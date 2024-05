Marca jovem das Lojas Renner faz show de inauguração em shopping de Curitiba

Na próxima sexta-feira (10), a partir das 13h, a Youcom, marca de moda e lifestyle jovem da Lojas Renner S.A., irá inaugurar seu novo conceito de loja no Park Shopping Barigüi, em Curitiba. A abertura contará com um evento especial para o público, com uma série de ativações e a presença das cantoras Carol Biazin e Olívia.

Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, a nova loja apresenta um ambiente amplo, de 560 m², e uma arquitetura que transmite dinamismo e mobilidade, tendo o metrô como inspiração central, criando uma atmosfera moderna e vibrante. Além disso, a flagship foi cuidadosamente projetada para estimular a produção de conteúdo para as redes sociais, com áreas desenhadas para fotos e vídeos, incluindo dois provadores exclusivos chamados de “Estúdio Youcom”. Eles têm dimensões maiores e estão equipados com suportes para celulares, se tornando espaços também de diversão e compartilhamento.

“Na Youcom, entendemos que os jovens têm diferentes identidades e utilizam seus looks em vários momentos da sua vida – desde a faculdade até o rolê à noite. Por isso, escolhemos esse tema do metrô como conceito estético da nossa loja”, destaca Cláudio Barone, Diretor da Youcom. “Queremos estar onde a Geração Z está, nos espaços que ela ocupa e nos caminhos que percorre pela cidade. A nossa proposta é oferecer uma experiência que acompanhe o estilo de vida dinâmico e multifacetado dessa geração,” complementa.

Durante o evento de lançamento, a Youcom irá promover um pocket show da cantora Olívia, artista em ascensão que tem mais de 15 milhões de streams no Spotify e está se preparando para lançar a sua segunda obra completa, o EP visual “Ele Diz Que Me Ama.” O evento também irá contar com um meet and greet com a cantora Carol Biazin, que ficou nacionalmente conhecida no programa The Voice, da TV Globo. Além delas, tocam ao longo do evento os DJ’s Beatric e Tui.

Jeans for change

O novo conceito de loja da Youcom no Shopping Barigui amplia o espaço dedicado ao jeans e ao projeto Jeans for Change. Agora, além do coletor para doação de peças de jeans usadas, a unidade ganha tela de projeção com informações sobre essa iniciativa e outras ações da marca voltadas à sustentabilidade ambiental.

Completando 10 anos em 2024, o Jeans for Change recolheu, somente no ano passado, mais de 10 mil peças, que serão posteriormente transformadas em novos materiais. “A sustentabilidade sempre foi um dos focos de atuação da Youcom e segue tendo relevância na nova loja”, finaliza Barone.



Serviço

Local: Park Shopping Barigüi – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê, Curitiba – PR, 81200-100

Data: 10 de maio, a partir das 13h

Programação:

13h – Comes e bebes

14h30 – Distribuição de brindes

14h30h às 15h30 – Meet & greet com a Carol Biazin

15h30 às 17h30 – DJ Beatric

17h30 às 19h30 – DJ Tui

19h30 às 20h10 – Pocket show Olivia

20h10 às 21h – Encerramento DJ Beatric

21h às 22h – Encerramento DJ Tui

