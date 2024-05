Sem respirar, bebê de 20 dias é salvo por policiais no Centro de Curitiba

Um bebê de 20 dias que não estava conseguindo respirar foi salvo por uma equipe do Regimento de Polícia Montada (RPMon), que faz parte da Polícia Militar do Paraná (PMPR), em Curitiba. A ação aconteceu por volta das 18h45 da última quarta-feira (08), no Centro da capital paranaense.

Conforme as informações da PMPR, uma mulher que estava na Praça Eufrásio Correia pediu ajuda para a equipe dizendo que o filho dela, João Victor, estava com dificuldades para respirar. Ela também informou que o bebê estava ficando com a pele roxa.

A equipe do RPMon pegou a criança e iniciou o atendimento. Os policiais usaram técnicas especializadas, como a manobra de tapotagem, para tentar fazer com que o bebê voltasse a respirar. Após as tentativas, João Victor recuperou os sinais vitais.

Em seguida mãe e bebê foram levados até o Hospital Cajuru, onde João Victor recebeu atendimento da equipe médica. A criança também foi encaminhada ao Hospital Evangélico para realização de exames adicionais.

