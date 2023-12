Maior Limousine do Paraná atrai curiosos em Curitiba; carrão de luxo está à venda

Presente em muitos filmes e chamando atenção por onde passa, a limousine é um carro que ficou conhecido pelo tamanho e também por representar festança e carregar famosos, já que alguns artistas optam por fazer o deslocamento nas cidades no gigantesco e confortável veículo. Em Curitiba, na loja de automóveis do Luiz Tavares, tem uma limousine sendo vendida.

Proprietário da Senador Veículos, localizada no bairro Jardim das Américas, Tavares explica que a Limousine é considerada a maior do Paraná. Com 10 metros de comprimento e 17 lugares, o carro está na loja há três meses. Ele resolveu comprar o veículo do ano de 1989 e motor V8 para reformar e disponibilizar para venda.

Antes de ser adquirida por Tavares, a limousine foi utilizada até 2017 em eventos, aniversários, casamentos e até em festas infantis, com a criançada celebrando dentro do carro. Na Grande Curitiba, o automóvel também já carregou artistas, como as duplas sertanejas Munhoz e Mariano, e Fernando e Sorocaba.

Foto: divulgação.

Desde que foi reformada e estacionada na loja, a limousine está temporariamente aposentada, aguardando um novo proprietário. “Além do valor do carro, a reforma dele custou R$ 150 mil. Hoje a gente está pedindo R$ 300 mil no carro. Se for comprar um novo custaria em torno de R$ 700 mil, R$ 800 mil pronto”, afirma.

Para os interessados, na hora da negociação, Tavares revela que é possível ter um descontinho. “Rola um desconto. O bom é que a gente facilita bem o negócio, dá para pegar na troca carro, barco, qualquer coisa. A gente é bom de negócio”, garante.

Até hoje ninguém pediu para dar uma voltinha na limousine, mas o proprietário afirma que não faltam olhares curiosos que querem ver o carro por dentro. “Todo momento o pessoal quer tirar foto. Toda hora para gente na calçada e fica na grama tirando foto, aqueles que têm vergonha de pedir. Mas têm aqueles que chegam e querem olhar por dentro. Tem gente que pede para abrir o teto solar para as crianças tirarem fotos e por aí vai”, conta o lojista.

Por enquanto a limousine está disponível apenas para venda, mas se ela continuar na loja até o início de 2024, Tavares tem planos de alugar o carro para eventos, junto com outros automóveis que ele já possui na empresa.

Para quem tiver interessado na compra da limousine, a loja fica na Rua Doutor Brasílio Ferreira da Luz, 50, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

