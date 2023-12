Depois de quase 20 dias desaparecido, o cachorrinho Bandit finalmente está em casa. O cachorro sem raça definida desapareceu após fogos de artifício estourarem no Parque Barigui, um dos principais cartões postais de Curitiba, durante um evento de Natal promovido pela Prefeitura. Acontece que fogos com estampido (explosões) são proibidos por Lei Municipal. A empresa que soltou os fogos foi multada.

A personal trainer Patrícia Nobre postou uma foto emocionada com o seu cãozinho com a legenda: “Estamos juntos. Obrigada meu Deus, Obrigada a todos”. A mensagem foi muito curtida pelos seguidores de Patrícia, inclusive o deputado Mateus Laiola, defensor da causa animal.

+ Leia mais: BR-116 interditada após tombamento de caminhão com carga perigosa; Vídeo mostra fogo e estouros

Nesta quarta-feira, quando faltavam exatamente 10 dias para o Reveillon, Patrícia postou um último pedido de socorro. Isso porque foram os fogos de ano novo que causaram os problemas de convulsão que deixaram o cachorro com a saúde fragilizada.

A tutora havia oferecido recompensa de R$ 1500 e uma tatuagem para quem ajudasse a encontrar o cãozinho.

Mais votado do Sul do país

Mais votado do Sul do país

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!