A modelo e ativista Luiza Brunet estará em Curitiba no próximo sábado (22), para participar da 1ª Caminhada do Meio-Dia, no Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. O evento é uma iniciativa do governo estadual, em parceria com a prefeitura de Curitiba. Além da capital, outras 70 cidades paranaenses também aderiram e terão caminhadas em memória das vítimas, em solidariedade aos seus familiares e pela vida das mulheres.

A organização convoca todas as pessoas para se vestirem de branco nesta caminhada, em um gesto que simboliza paz e harmonia. A concentração será às 11h30 na Praça Santos Andrade e o percurso seguirá pelo calçadão da Rua XV de Novembro, encerrando na Boca Maldita.

Luiza Brunet na luta contra a violência

Em 2016, Luiza protocolou uma denúncia de violência doméstica contra o ex-companheiro Lírio Parisotto, que foi condenado em 2017. Após o episódio, Luiza tem se dedicado a combater o feminicídio e a violência contra a mulher. E ela faz o convite, para que as pessoas participem da caminhada neste sábado. Assista!

O que é feminicídio?

O feminicídio é um crime caracterizado pelo assassinato de mulheres cis, lésbicas, travestis e transexuais em situações de violência doméstica ou discriminação de gênero. É importante diferenciá-lo de outros assassinatos, como os ocorridos em assaltos, classificados como latrocínio.

Iniciativas em defesa da mulher em Curitiba

Em Curitiba, a prefeitura tem atuado no combate ao feminicídio, oferecendo serviços e programas multisetoriais voltados ao atendimento e apoio às mulheres em situação de violência. Confira as principais iniciativas.

Assessoria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres: Articula políticas de enfrentamento à violência contra mulheres em conjunto com outras secretarias e órgãos municipais.

Pousada de Maria: Serviço de acolhimento para mulheres e seus filhos menores em situação de violência.

Casa da Mulher Brasileira: Centro de referência no atendimento a todos os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha.

Patrulha Maria da Penha: Realiza visitas periódicas a residências para prevenir e reduzir a violência contra a mulher, em parceria com outros órgãos que atuam nessa área.

Ônibus Lilás: Ação da ADH, oferece acolhimento, orientação e encaminhamentos para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Rede de atenção à mulher em situação de violência: Articula ações e atendimentos através de profissionais de diversas secretarias e órgãos.

Fundação de Ação Social (FAS): Responsável por prevenir as violências contra as mulheres através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do acompanhamento familiar do PAIF.

Creas: Oferece acompanhamento especializado a mulheres em situação de violência e orientações através do PAEFI.

FAS Trabalho: Desenvolve ações para promover a inserção das mulheres no mercado de trabalho.

Secretaria Municipal da Educação: Inclui conteúdos programáticos de prevenção às violências contra mulheres.

Secretaria Municipal da Saúde: Acompanha os casos da Rede de Atenção às Mulheres em Situação de Violência e presta atendimento em casos de violência sexual.

Para denunciar e buscar ajuda

Delegacia da Mulher – Registra B.O (Boletim de Ocorrência), faz proteção e investigação dos crimes de violência doméstica, feminicídio e violência sexual.

Das 8h às 19h – atendimento em geral

Das 19h às 8h – flagrantes, violência sexual, violência física e agendamentos

Telefone: (41) 3219-8600

Patrulha Maria da Penha – Guardas Municipais realizam o acompanhamento das mulheres que já receberam medida protetiva, em visitas periódicas.

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Telefone: 3221-2761

Polícia Militar – Realiza a busca de pertences das mulheres atendidas pela Casa e que possuam medida protetiva.

Das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira

Telefone: 3221-2765

Ministério Público – Promoção de ação penal nos crimes de violência contra as mulheres e fiscalização dos serviços da Rede de Atendimento.

Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira

Telefone: (41) 3221-2741 e (41) 3352-0791

3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da CMB- Curitiba –Órgão da Justiça responsável por processar, julgar e executar as causas decorrentes da prática destes crimes. Também concede medidas protetivas de urgência.

Das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira

Telefones: (41) 3200-3252 ou (41) 3210-7027

Defensoria Pública – Orientação às mulheres atendidas pela Casa sobre seus direitos; prestação de assistência jurídica e acompanhamento de todo o processo judicial.

Das 12h às 16h, de segunda a sexta-feira

Telefones: (41) 3221-2736 e (41) 3221-2734

