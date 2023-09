Passageiros que utilizam linhas de ônibus de municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) precisam ficar atentos às alterações nos horários do transporte coletivo, durante o feriado de 7 de Setembro.

LEIA MAIS – Shopping de Curitiba ganha novas lojas; saiba de quais marcas

Na RMC, as linhas de ônibus administradas pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) funcionarão com horários de domingo na quinta-feira (7) e com horários semelhantes aos de sábado na próxima sexta-feira (8).

De acordo com a Amep, as mudanças visam garantir a mobilidade dos passageiros durante o feriado, mas também consideram a menor demanda de passageiros nesse período.

VIU ESSA? VÍDEO! Fusca azul na contramão pode ter contribuído para mega acidente na BR-277

Mudanças nas tabelas de horários

Quinta-feira (07/09)

Todos os municípios utilizarão a tabela de domingo/feriado. Isso significa que as linhas de ônibus operarão com horários reduzidos, seguindo a programação usual de domingos e feriados.

Sexta-feira (08/09)

No dia seguinte ao feriado, algumas cidades da Região Metropolitana de Curitiba terão tabelas de horários diferenciadas.

Agudos do Sul

Tabela de dias úteis para a linha I21-FAZENDA/AGUDOS DO SUL

Tabela de sábado para as demais linhas

Almirante Tamandaré

Tabela de dias úteis para as linhas 702-CAIUÁ/CACHOEIRA e I91-TAMANDARÉ/COLOMBO

Tabela de sábado para as demais linhas

Araucária

Tabela de dias úteis para as linhas I11-ARAUCÁRIA/FAZENDA, I32-ARAUCÁRIA/CAMPO LARGO e R11-CONTENDA/ARAUCÁRIA

Tabela de sábado com reforço para a linha H12-ARAUCÁRIA/PORTÃO

Tabela de sábado para as demais linhas

Balsa Nova

Tabela de dias úteis para a linha I33-CAMPO LARGO/BALSA NOVA (VIA BUGRE)

Tabela de sábado para as demais linhas.

Campina Grande do Sul

Tabela de dias úteis para a linha Y98-RIBEIRÃO/JARDIM PAULISTA

Tabela de sábado para as demais linhas

Campo Largo

Tabela de dias úteis para as linhas I30-CAMPO LARGO/BALSA NOVA, I32-ARAUCÁRIA/CAMPO LARGO, I33-CAMPO LARGO/BALSA NOVA (VIA BUGRE), J17-DOM PEDRO II/CAMPO COMPRIDO e J20-VILA TORRES

Tabela de sábado para as demais linhas

Colombo

Tabela de dias úteis para as linhas 607-COLOMBO/CIC, B44-V.ZUMBI/GUARAITUBA, I91-TAMANDARÉ/COLOMBO, S11-ROÇA GRANDE/GUARAITUBA, S16-GUARACI e S32-ROÇA GRANDE/SANTA CÂNDIDA(DIRETO)

Tabela de sábado com reforço para a linha B05-GUARAITUBA/CABRAL

Tabela de sábado para as demais linhas

Contenda

Tabela de dias úteis para as linhas R11-CONTENDA/ARAUCÁRIA e R99-CONEXÃO CONTENDA

Tabela de sábado para as demais linhas

Fazenda Rio Grande

Tabela de dias úteis para as linhas F73-FAZENDA/AREIA BRANCA, I11-ARAUCÁRIA/FAZENDA e I21-FAZENDA/AGUDOS DO SUL

Tabela de sábado com reforço para as linhas F12-IGUAÇU I, F14-SANTA MARIA, F17-EUCALIPTOS I, F18-PARQUE INDUSTRIAL, F21-IGUAÇU II e F22-NAÇÕES II

Tabela de sábado para as demais linhas

Mandirituba

Tabela de dias úteis para a linha F73-FAZENDA/AREIA BRANCA

Tabela de sábado para as demais linhas

Piraquara

Tabela de dias úteis para as linhas I40-QUATRO BARRAS/PIRAQUARA e I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ

Tabela de sábado para as demais linhas

Quatro Barras

Tabela de dias úteis para as linhas I40-QUATRO BARRAS/PIRAQUARA, O11-BORDA DO CAMPO, O12-SÃO PEDRO/MENINO DEUS, O13-PALMITAL/RIBEIRÃO DO TIGRE, O14-SANTA LUZIA e O15-JOIÃO DA CIDADANIA

Tabela de sábado para as demais linhas

São José dos Pinhais

Tabela de dias úteis para as linhas E73-CTBA/JD.CRUZEIRO, E77-CTBA/GUATUPÊ e I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ

Tabela de sábado para as demais linhas

Bocaiúva do Sul, Campo Magro, Itaperuçu, Pinhais, Quitandinha e Rio Branco do Sul

Tabela de sábado para todas as linhas

Mais informações podem ser encontradas no site da Amep.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…