O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou na terça-feira (9) a

lei estadual nº 21.925/2024, que aumenta em 273 cargos o efetivo total da Polícia Militar do Paraná (PMPR), fixando o efetivo em 23.469 profissionais. Os cargos são para coronel, tenente-coronel, major, capitão, tenente, sargento, cabo e soldado. A legislação prevê que a ativação das vagas será formalizada por decreto, de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência e observando a disponibilidade orçamentária e financeira.

Os profissionais ainda serão contratados via concurso público da PMPR. Em 2023, o governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou a realização de um novo concurso para o preenchimento de vagas na corporação, cujo edital está em fase de construção. No ano passado, 2.485 policiais militares foram convocados para ingressar na PMPR, oriundos do concurso de 2021.

Com a aprovação da medida, o Governo do Estado avança no projeto para implantação do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Sarandi, na região Noroeste do Paraná, com uma redistribuição da área sob gestão do 4º BPM de Maringá.

Atualmente a unidade atende 718 mil habitantes em uma área de quase 3 mil quilômetros quadrados. Com a criação do 32º BPM e remanejamento do efetivo, as cidades de Mandaguaçu, Marialva, Paiçandu e Sarandi, na Região Metropolitana de Maringá e que reúnem uma população de 237 mil habitantes, passarão para a área de abrangência do novo batalhão. A estrutura deverá ser instalada, inicialmente, na sede da 4ª Companhia do 4º BPM.

As mudanças também beneficiam a população de Maringá, cidade mais populosa, que permanecerá sob a gestão do 4º BPM, mas que terá dedicação exclusiva ao município, dentro da área de abrangência do 3° Comando Regional da PMPR.

