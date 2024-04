A Justiça definiu que Marcelo Francisco da Silva, o homem que foi filmado xingando frentistas de “neguinho”, “otário”, e “nordestino dos inferno”, em outubro de 2023, em uma loja de conveniência no bairro Boqueirão, em Curitiba, vai ter que pagar uma indenização por danos morais de R$ 15 mil a um dos trabalhadores.

O caso foi amplamente divulgado em rede nacional e provocou revolta. Conforme Boletim de Ocorrência (BO), Marcelo se irritou ao ser cobrado por um frentista, que informou que ele deveria pagar a conta antes de preparar um macarrão instantâneo.

“Sou empresário, maluco, tenho CNPJ, tenho empresa, e você vem me tirar, vem fazer cagada? Você ganha quatro mil nesta bosta aqui. Pago três vezes mais só pra te xingar de neguinho, otário, nordestino dos inferno. Macaco. Vem do Nordeste pra querer ser gente em Curitiba? Volta pro Nordeste”, disse o homem flagrado em vídeo, em resposta ao frentista.

O colega do frentista que tentou acalmar Marcelo, um operador de caixa, também sofreu ofensas ao ser chamado de “macaco”. O pedido de indenização dele está sendo analisado pela Justiça. Marcelo foi processado por ameaça, agressão e injúria. Ele responde os crimes em liberdade, e utiliza tornozeleira eletrônica.

Quanto à indenização, a defesa do frentista informou que irá recorrer da decisão para que o valor aumente. Já a defesa de Marcelo, tem comunicado que qualquer condenação, mesmo que cível, é ilegal, porque não houve julgamento na esfera criminal.

