Acidentes, confusões e muita discussão envolvem a movimentação de trens dentro do perímetro urbano das grandes cidades. O assunto é polêmico, mas uma situação é unânime, a segurança é prioridade para todos. A Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil com administração de 14 mil quilômetros de vias férreas, está utilizando a Inteligência Artificial (IA) para prevenir acidentes em pontos perigosos em várias cidades do Paraná, incluindo Curitiba. O resultado mostrou eficiência, redução nas colisões, e melhor, está salvando vidas.

Iniciado em 2021, o projeto-piloto conta atualmente com 17 protótipos instalados e em operação em cidades como Curitiba, Ponta Grossa, Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul, Mandaguari, Morretes, Rolândia e Sarandi (locais na tabela abaixo). Até o fim do ano, a previsão é contar com 24 equipamentos nos pontos mais críticos do estado.

O projeto chamado “Passagem de Nível Sensoreada”, consiste em quatro sensores instalados nas proximidades da ferrovia em uma distância de aproximadamente 400 metros que identificam a aproximação do trem. Por meio de um sistema de inteligência artificial e de câmeras de monitoramento, os sinais são captados pelo equipamento e acionam a sinalização do semáforo na cor vermelha, alertando o motorista para a necessidade de parar e alternando novamente para verde após o trem completar a travessia (veja o vídeo).

“Entre 2018 e 2022, mapeamos os cruzamentos que concentraram o maior número de acidentes de trânsito envolvendo colisão com trens. Com base nesses estudos, desenvolvemos em conjunto com as prefeituras o uso dessa tecnologia nestes pontos críticos. A empresa instala o sensor e a prefeitura fica responsável por viabilizar o semáforo, já que se trata de uma sinalização de trânsito rodoviário”, explicou Marcelo Fiedler, gerente de relações institucionais e governamentais da Rumo.

O resultado após a utilização da tecnologia é altamente positivo, apenas três acidentes ocorreram desde a instalação dos equipamentos, e no mesmo trecho, no cruzamento da Rua Sebastião Marcos Luiz, no bairro Cajuru, em Curitiba. De restante, zero colisões.

Imprudência e ampliação do projeto

Com a vigilância dos equipamentos, as imagens registradas no último mês em Curitiba, Ponta Grossa, Arapongas e Apucarana mostram inúmeros casos em que motoristas avançam o semáforo vermelho e se arriscam, mesmo com a aproximação do trem.

“Os registros mostram que é necessária uma força tarefa contínua em conjunto com as instituições de trânsito para conscientizar a população. A efetividade do projeto necessita de uma análise estatística aprofundada dos números de ocorrências. São no mínimo três anos de estudo para ter uma comprovação da funcionalidade do sistema. Além disso, a ampliação do projeto depende substancialmente das tratativas com os órgãos de trânsito tanto em âmbito municipal, quanto federal”, disse Marcelo.

No momento, a empresa discute com os órgãos reguladores e a Senatran (Secretária Nacional de Trânsito) a viabilidade da homologação do dispositivo, pois trata-se de uma sinalização rodoviária. Caso os testes nos próximos anos sejam positivos, a intenção é discutir as alternativas para que o projeto seja ampliado pelas entidades de trânsito.

Dicas para evitar acidentes

Motoristas

• Sempre pare o veículo antes de realizar a travessia e certifique-se de que não há trens se aproximando;

• Para realizar uma travessia segura, tenha atenção redobrada à sinalização visual (placas de trânsito) e sonora (buzina da locomotiva);

• Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), atravessar uma passagem em nível sem antes parar é infração gravíssima;

• Fique atento a sinalização de Pare, Olhe e Escute. Essa atitude salva vidas.

Pedestres

• Sempre mantenha distância segura dos trens, parados ou em movimento;

• Nunca caminhe sobre os trilhos é uma prática imprudente e com risco de morte. Somente pessoas autorizadas podem circular em áreas operacionais da ferrovia;

• Nunca pegue carona nos trens e não pratique surfe ferroviário. São atividades ilegais que colocam a vida em risco.

