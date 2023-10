Calçada é ‘engolida’ por deslizamento em Curitiba; medo tomou conta da vizinhança

O grande volume de chuva registrado no mês de outubro em Curitiba provocou a queda de parte de calçada da rua Josuel Sotto Maior Lago, no bairro Campo Comprido. Um pedaço de terra do terreno desmoronou, levando praticamente metade da calçada junto. Os moradores da região estão com medo que ocorram mais deslizamentos e que toda a calçada e até o pavimento sejam ‘engolidos’.

Morador da região desde 2005, Roberto Feres diz que a situação aconteceu há cerca de duas semanas. A calçada fica em uma parte elevada, em cima de um terreno baldio que está vazio e que possui alguns desníveis.

“Primeiro desabou a manilha pluvial, porque aquele rua é nova. Depois veio vindo e caiu a grade de proteção. Está perigoso porque naquele local está passando o ônibus Campo Comprido/Capão Raso”, relata o morador.

No local onde ficava a calçada completa foi colocada uma fita que indica o problema. Feres afirma que esse isolamento foi feito por agentes da Guarda Municipal que estavam passando pela rua.

A vizinhança já entrou em contato com a Prefeitura de Curitiba pelo canal de atendimento 156, mas o problema ainda não foi resolvido.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Deslizamento vai ser arrumado

Em nota, a Prefeitura informou que a equipe do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) esteve no local para avaliar o deslizamento de parte do talude que afetou um trecho da calçada, após as chuvas do período.

“Identificaram que a movimentação da massa comprometeu a galeria pluvial que para ser restabelecida exigirá uso de maquinário de grande porte e estabilidade do clima, para manter o solo seco”.

Os serviços devem começar nos próximos dias. As pessoas não devem passar pelo trecho, que está interditado e sinalizado.

