Nesta quinta-feira (26) o lutador ex-UFC Wanderlei Silva oficializa em uma festa para convidados o início das atividades de três novas empresas do grupo Pesadosweb, do qual é um dos fundadores. Ao lado dos também empresários e curitibanos Paulo Schmidt e Douglas Santos, Wanderlei criou em 2021 a Pesadosweb, especialista em venda de caminhões, tratores e implementos.

Com o rápido crescimento da empresa, que opera no modelo startup, viu-se a necessidade de preencher lacunas identificadas no mercado. “Atuamos no segmento de transportes e agronegócios. Somos mais do que uma vitrine para venda de caminhões e tratores. Temos mais de 250 clientes ativos e percebemos que poderíamos ampliar nossos braços de negócios”, contou Paulo Schmidt à Tribuna.

Em menos de um ano a empresa saltou de 300 anúncios para cerca de 10 mil.

A Pesados Marketing já está funcionando e tem vários clientes. Percebemos que as vezes as empresas não conseguiam vender seus produtos porque não tinham um marketing bom, as vezes nem estruturado”, explicou. A aposta é numa abordagem eficaz para a promoção de negócios em uma era digital de constante evolução.

A outra empresa, ligada a consórcios, também atende a uma demanda de mercado. “Percebemos que as transportadoras precisam renovar a frota constantemente, mas têm dificuldades de levantar o dinheiro para trocar 5, 6 ou 10 caminhões. Aqui conseguimos ajudar nessa troca, afinal não há juros, e também é uam forma de investimentos”, disse Schmidt.

Já a Pesadosweb Leilões começa a atuar nos próximos meses. Por terem contato com vários bancos e financeiras, o objetivo é realizar leilões online com preços bem atrativos para os empresários do setor.

E o “peso-pesado” Wanderlei?

A empresa foi fundada por Paulo e Douglas, mas nos primeiros duas Wanderlei entrou na parada. “Como visionário que é, Wanderlei enxerga lá na frente e viu o potencial de escalonamento da nossa startup. E ele estava certo em apostar, pois crescemos muito em dois anos”, orgulha-se Paulo.

A participação do Wanderlei é total, “Ele opina no administrativo e marketing, em tudo que acha conveniente. Ele já tem negócios fora no Brasil e dessa vez resolveu investir aqui, na sua terra”, finalizou Paulo Schmidt.

O evento de lançamento das novas empresas acontecerá no espaço Forzza, no bairro Vila Isabel, em Curitiba, com um coquetel oferecido aos amigos e empresários do atleta, multicampeão em sua carreira como lutador.

Os demais sócios são Paulo Schmidt, de 47 anos, empresário com 15 anos de experiência no ramo de veículos pesados, e Douglas Santos, 41 anos, empresário do ramo automotivo há 20 anos.

