Famosa marca de relógios de luxo inaugura loja em Curitiba, a 1ª do Sul

A TAG Heuer, a prestigiada marca suíça de relógios de luxo, anuncia a abertura de sua quarta Boutique no Brasil, no shopping Pátio Batel, localizado na Avenida do Batel, 1868, em Curitiba. A primeira Boutique exclusiva TAG Heuer no sul do país é uma parceria com o Grupo Bergerson, que há 60 anos atua no segmento de joias e relógios no Brasil.

Ecoando o espírito moderno da marca, a boutique apresenta o mais novo conceito de varejo – desenvolvido pela equipe interna de design e arquitetura da TAG Heuer na Suíça, o interior elegante exala sofisticação e elegância, combinando harmoniosamente modernidade elegante com elementos que preste homenagem à rica herança e história do automobilismo da marca.

No interior, construções personalizadas são identificadas por linhas limpas, materiais premium e uma paleta de cores selecionada de azuis profundos que complementam as coleções de relógios da TAG Heuer. Com 57m², a boutique fica localizada no piso L1, na área mais nobre do Shopping.

“Com a abertura de nossa boutique em Curitiba, reforçamos nosso forte compromisso com o cliente TAG Heuer nos principais estados brasileiros, com representação estratégica através de nossas próprias boutiques, bem como de nossos principais parceiros de franquia. O consumidor brasileiro é exigente no mundo da relojoaria de luxo e identifica na TAG Heuer os valores mais importantes para amantes e colecionadores de relógios – precisão, desempenho, design e herança de mais de 160 anos neste universo extraordinário”, explica Franck Suznjevic, Vice-Presidente da marca para América Latina e Caribe.

Celebrando a ocasião especial, a empresa apresenta aos amantes de relógios produtos únicos que evidenciam a expertise e pioneirismo da marca em relógios de alta complicação – entre eles, o TAG Heuer Monaco Skeleton, inspirado no mostrador azul original do Monaco, este TAG Heuer Monaco é uma verdadeira preciosidade técnica. Integrando pela primeira vez um complexo mostrador esqueletizado com cores ousadas, ele é o perfeito ícone da relojoaria no formato quadrado.

Outros modelos especiais como o TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche – Edição de Aço e TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche – Edição Ouro, recentes lançamentos da marca, este lançamento é uma homenagem à importante celebração dos 60 anos da coleção TAG Heuer Carrera, bem como do Porsche 911 mesclando elementos do relógio e do carro, esses relógios oferecem uma experiência de cronometragem incomparável. Ambos estarão disponíveis na Boutique. Confira esses e muitos outros disponíveis na loja.

