Franquia de brechós que tem Deborah Secco como sócia abre em Curitiba

Presente em quase todos os estados brasileiros, o Peça Rara inaugurou a primeira operação da marca no Paraná. A loja foi implantada em Curitiba, no bairro Mercês.

Considerada a maior rede e líder no segmento de brechós no Brasil, a marca conta com mais de 110 pontos de venda no país. A chegada do conceito de moda circular à capital paranaense integra o plano de expansão da empresa, que visa fechar o ano com 140 unidades e faturamento de cerca de R$ 190 milhões. O Peça Rara foi fundado há 16 anos por Bruna Vasconi e hoje conta com a atriz Deborah Secco como sócia.

A primeira loja do Peça Rara em Curitiba tem como franqueadas as sócias Silvia Fernanda Scutlarek Ferreira e Bruna Rafaela Ferreira. “Quando decidimos abrir uma loja em sociedade, escolhemos a marca por gostarmos muito de moda e de arte, além de querer contribuir com o conceito de economia circular. Além disso, como o negócio está inserido no mercado de franquias, isso nos dá mais segurança para gerir a operação, pois contamos com todo o suporte da franqueadora em diferentes frentes do negócio”, revela Silvia.

“Essa é a primeira, de muitas operações que iremos implantar no Paraná. Nosso plano de expansão para o estado prevê lojas em cidades estratégicas, como Londrina, Maringá, Cascavel, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, além da própria capital. Queremos levar o conceito de moda sustentável para todas as regiões do Brasil”, revela a fundadora e CEO do Peça Rara, Bruna Vasconi.

