Lentidão e paciência. O motorista que costuma enfrentar o trânsito na região sul de Curitiba está perdendo cada vez mais tempo dentro do veículo. Um dos trechos que gera muitas reclamações fica na movimentada Rua Tijucas do Sul, no bairro Sítio Cercado, próximo ao viaduto que faz ligação com o Osternack.

Odair Bueno de Camargo, é motorista escolar. Passa praticamente todos os dias na região, e segundo ele, o grande problema do trecho é um semáforo que foi colocado nas proximidades da Rua Ivatuba.

“Eu não entendo desses projetos de engenharia, respeito demais a profissão. Mas acho que eles fizeram isso sem estar aqui ‘toda hora’. Em horário de pico, o motorista perde uns 20 minutos. Afunila demais, pois a [Rua] Tijucas vira uma mão só depois do viaduto”, disse Odair.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Apenas um pedestre consegue passar de cada vez, pela passarela no viaduto. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Ainda segundo o motorista escolar, o local precisaria passar por novas avaliações dos responsáveis pelo trânsito de Curitiba. “Sou leigo no assunto, mas acredito que os responsáveis deveriam realizar estudos pós-conclusão do projeto. Não é só comigo, tem o transporte público que passa, e outros motoristas que saem da região do zoológico, que precisam ir por ali. O problema é que não tem mais horário de pico, o dia inteiro tem fila”, completou Odair.

E aí, prefeitura?

Em nota, a Superintendência de Trânsito (Setran) informou que o semáforo instalado no cruzamento das ruas Guaçuí com Ivatuba, no bairro Sítio Cercado, foi colocado em funcionamento em 14 de setembro de 2023, atendendo à solicitações da comunidade local, que foram elencadas como uma das prioridades da regional, sendo contemplada inclusive na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022.

Ainda segundo a Setran, o dispositivo tem como objetivo facilitar o cruzamento de veículos que vêm pela Rua Ivatuba, além de proporcionar maior segurança na travessia dos pedestres que utilizam o ponto de transporte coletivo.

