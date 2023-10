Após a construção da nova escultura de Nossa Senhora Aparecida, com 50 metros de altura, ser inaugurada na cidade de Aparecida (SP), uma estátua de Jesus Misericordioso de 10 metros de altura está sendo erguida no Santuário da Divina Misericórdia, em Curitiba. A previsão é que a imagem seja inaugurada em 12 de novembro deste ano e o restante da obra será finalizado no primeiro semestre de 2024 para visitação dos fiéis.

Todos os anos, a igreja recebe devotos de todo o Brasil com propósito da busca pela misericórdia. Para acomodar os peregrinos de todo o Brasil, o projeto prevê a construção de um grande complexo que compreende o Santuário da Divina Misericórdia, a Capela de Santa Faustina com a estátua de Jesus Misericordioso e também o Centro de Evangelização, onde serão realizados eventos com capacidade para mais de 4 mil pessoas sentadas.

Estátua de Jesus Misericordioso terá 10 metros de altura. Foto: Divulgação/Arquiteta Carolina Burbello

No momento, está sendo construída uma capela em homenagem à Santa Faustina, santa católica que começou com a devoção à Divina Misericórdia, e feita a edificação da estátua de Jesus de 10 metros. O custo da obra é de R$ 1,4 milhão, custeada com doações de benfeitores da igreja.

“A gente iniciou as etapas de acabamento. Em cima da capela, terá uma imagem de Jesus Misericordioso de 10 metros de altura. A intenção é que quando a pessoa estiver na capela, ela possa ver de dentro, por meio de um vidro no teto, a imagem de Jesus Misericordioso. A intenção simbólica é que a gente veja Jesus tão grande quanto Santa Faustina viu”, explica a arquiteta sacra e responsável pela obra, Carolina Burbello.

“O Santuário da Misericórdia, nesses quase 30 anos, foi se tornando uma referência no Brasil na espiritualidade da misericórdia. A espiritualidade começou aqui em Curitiba, com a congregação dos padres marianos. A gente percebeu que a nossa estrutura não estava acolhendo tão bem. Então, há muito tempo, surgiu a necessidade de melhorarmos as instalações para acolher os peregrinos”, conta o padre Eli Carlos, que atua no santuário.

Segundo a arquiteta, a previsão é que a capela de 542,96 m² seja finalizada em abril de 2024, na Festa da Divina Misericórdia, comemorada todos os anos pelo santuário, uma semana após a Páscoa. A inauguração no próximo ano também é uma comemoração aos 30 anos do santuário.

O Santuário da Divina Misericórdia está localizado na Estrada do Ganchinho, n° 570, no bairro Umbará, em Curitiba (PR).

Projeto de reforma levará 15 anos para ser finalizado

Projeto da Capela de Santa Faustina. Foto: Divulgação/Arquiteta Carolina Burbello

Como é um projeto a longo prazo, a previsão é que toda obra será finalizada nos próximos 15 anos. “O projeto foi concebido para ser em 5, 10 e 15 anos. Outro projeto maior é o entorno do santuário que terá um espaço para os peregrinos que levará 10 anos e ainda tem uma parceria com a prefeitura de Curitiba para ter uma rua que passará pelo meio do santuário [previsão de 15 anos]”, revela a arquiteta sacra.

“É um projeto longo, mas o início é a capela de Santa Faustina e a imagem de 10 metros. É um motivo a mais para visitar o santuário e conhecer melhor a espiritualidade”, completa padre Eli Carlos.

De acordo com a arquiteta, o projeto da capela de Santa Faustina segue o estilo arquitetônico do santuário. “O tijolo aparente é uma característica do santuário e que nos lembra o lugar onde estamos inseridos. Para ter esse sentimento de pertencimento da paróquia”.

Igreja é conhecida como Santuário “Nacional” da Divina Misericórdia

Embora não tenha o título oficial de Santuário Nacional da Divina Misericórdia, é assim que a igreja é conhecida popularmente, segundo o padre Eli Carlos. “Não temos o título oficial. Mas, popularmente, por ser a primeira [igreja] é conhecida nacionalmente”.

Nos anos 90, um padre polonês, chamado André Schmidt, trouxe para a capital paranaense essa devoção da Divina Misericórdia, que começou na Polônia. Com isso, a congregação dos padres marianos comprou um terreno, em 1994, para ser construída a igreja. “Tudo começou com um padre polonês. Ele trouxe a espiritualidade de Santa Faustina quando morava em Curitiba”, conta o sacerdote.

Por ser a primeira igreja construída com esse título, muitos fiéis conhecem o local como santuário “nacional”, até porque devotos do Brasil inteiro peregrinam até a igreja. “Quase que semanalmente, recebemos pessoas do Nordeste, Norte e Sul do país. Por conta da pandemia, ficamos parados, mas este ano retornamos com os eventos. A festa é o dia principal do ano e a expectativa é de aproximadamente 10 mil visitantes”, projeta.

O site agentedamisericordia.com.br tem mais informações de como pode ser realizada as doações.

