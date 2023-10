O avanço no número de casos de covid-19 no Paraná já preocupa autoridades e a população. Em outubro, durante 23 dias, foram confirmados 6.421 casos, número mais expressivo desde maio deste ano. A baixa procura pela vacina bivalente é apontada como uma das causas.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), em maio, mês, que costuma apresentar mais doenças respiratórias, foram 6.462 diagnósticos positivos. Na sequência, uma queda significativa, em junho com 2.820 casos; em julho 1.237; em agosto 2.659, com alta em setembro, com 4.089 diagnósticos confirmados no Estado.

Para Beto Preto, o secretário de estado da Saúde, o índice pode estar relacionado à queda na procura pela vacina contra a doença. “A falsa sensação de segurança das pessoas que tomaram uma ou duas doses e não completaram o esquema vacinal pode ser a oportunidade de o vírus voltar a se instalar em nosso meio. Precisamos deixar a vacinação em dia e continuar tomando os cuidados necessários para evitar que a situação epidemiológica se torne um cenário novamente negativo”, alertou o secretário.

Curitiba também teve aumento de casos

Na capital, de acordo com os números oficiais, a média diária são de 182 casos confirmados de covid, e com quatro mortes nos últimos dias. Para Marion Burger, infectologista da prefeitura de Curitiba, as pessoas que não foram imunizadas com a vacina bivalente, devem procurar os postos de vacinação.

“O vírus que causa a Covid veio para ficar, não temos uma bola de cristal para saber se vamos ter casos no fim do ano ou começo. As pessoas precisam se vacinar agora para ter um contigente grande para que o vírus não encontre terreno fértil por aqui”, comentou Marion, em entrevista ao telejornal Boa Noite Paraná desta terça-feira (23), na RPC.

A vacina bivalente, disponível para toda a população adulta acima de 18 anos, também não teve a adesão esperada. Dentre os mais de 9,7 milhões de paranaenses estimados pelo Ministério da Saúde como público-alvo, apenas 1.655.756 se vacinaram, resultando em uma cobertura vacinal de 17%. Ainda que a cobertura esteja abaixo da estimada, o Paraná é o 8º estado do ranking do país com a maior cobertura da bivalente. “As pessoas que estão morrendo em Curitiba, não foram vacinadas em 2023”, cravou a infectologista.

Em outubro, até essa quarta-feira (25), foram registradas 28 mortes no Paraná. Já os dados de internações por síndromes respiratórias mostram que até a última segunda-feira (23), 267 pessoas estão internadas, sendo 59 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 208 em enfermarias. Destes, seis leitos de UTI e 24 de enfermaria são para positivados com a Covid-19.

