Tiroteio, gritos e correria. A manhã desta quarta-feira (25) foi de terror na hora da entrada dos alunos da Escola Geraldina da Mota e do CMEI Monteiro Lobato, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O pai de uma estudante foi baleado dentro do carro e morreu.

O homem que levava a filha e estava acompanhado da mãe da estudante parou o carro quando foi alvejado, perto das 7h20. Em principio, foram disparados 23 tiros, de acordo com a Polícia Militar. Os suspeitos do crime eram dois homens que estavam dentro de um carro.

No momento da confusão as aulas na Escola Geraldina da Mota já tinham começado. “Foi uma sequência forte de tiros, estava dentro do colégio. Ficamos assustadas, mas percebemos que tinha sido algo lá fora. O susto maior foi para os pais dos alunos da creche que chegam mais tarde. Os professores estão assustados”, disse uma funcionária da escola que pediu para não ter o nome divulgado pela Tribuna.

O funcionamento da Escola Geraldina da Mota segue normal, mas do CMEI Monteiro Lobato foi interrompido. A direção ligou para os responsáveis para buscar as crianças no local. A PM segue na região apurando os motivos que levaram ao homicídio, e orientando os pais que estão chegando no CMEI.

Ataque ocorreu na hora da entrada dos alunos e gerou pânico. Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

Tiros ocorrem dias após ataque em SP

Apesar de não ter relação com um ataque à escola/alunos, propriamente dito, esta ocorrência leva medo para a comunidade escolar. Na segunda-feira passada uma aluna de um colégio de São Paulo foi assassinada dentro da sala de aula por um marginal que invadiu o local atirando. O suspeito deste caso foi preso horas depois do ataque.

