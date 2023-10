“Gangue da gasolina” é presa durante operação na RMC e Litoral de SC

A Polícia Civil do Paraná prendeu cinco integrantes de grupo criminoso responsável por roubos de cargas em postos de gasolina. As capturas aconteceram durante operação deflagrada nesta terça-feira (24).

A ação aconteceu simultaneamente em Tijucas do Sul e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e em Garuva, em Santa Catarina.

De acordo com as investigações, os indivíduos atuavam ainda em um posto entre os estados do Paraná e de Santa Catarina.

“Mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, eles rendiam os motoristas e subtraiam objetos pessoais e a carga transportada”, explica o delegado Lucas Mariano.

Os policiais civis ainda cumpriram dez mandados de busca e apreenderam objetos eletrônicos. As investigações seguem a fim de identificar outros indivíduos envolvidos no crime.

