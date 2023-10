Tráfico, crime ambiental e posse ilegal de armas; polícia põe em cana “mega” criminoso

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 33 anos, por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e por crime ambiental contra a fauna durante operação deflagrada na manhã desta terça-feira (24), em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a ação foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado da PCPR Gabriel Fontana, foram apreendidas drogas e armas. “Foram encontradas duas armas de fogo de uso restrito, com a numeração suprimida, 120 gramas de maconha, unidades de plástico para condicionamento dessa droga e borrachas para envelopar. Além disso, com esse homem, foram encontrados R$ 28 mil em espécie”, diz Fontana.

Ainda, durante o cumprimento das diligências, foram apreendidas 17 gaiolas com pássaros silvestres. O indivíduo possui antecedentes criminais por homicídio.

Em outro alvo, foram encontrados 16 gramas de maconha prontas para a venda e R$ 415,85. Foi realizado um boletim de ocorrência circunstanciado e adolescente foi liberado.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

