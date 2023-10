A formação de um novo ciclone extratropical em alto-mar, próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, nesta terça-feira (24), vai trazer mais chuva e vento forte para a região Sul do País nos próximos dias. Curitiba está com previsão de chuva entre esta terça e quarta-feira, com acumulado perto dos 10 milímetros e rajadas de vento de 51 km/h nesta terça-feira.

“Há um aumento da instabilidade no Estado em função da presença de uma frente fria na altura do Sul do Brasil. Em boa parte do Paraná as precipitações ocorrem a qualquer momento do dia, mas atuam de forma irregular. Entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense o risco de tempestades, com ventos fortes e incidência de descargas atmosféricas, é mais elevado. Apesar da situação de instabilidade, fica abafado em vários setores”, informou o Simepar.

Há um alerta amarelo de tempestade para o Paraná, válido até às 10h de quarta-feira, segundo o Inmet. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Sul em alerta

Na terça-feira, o litoral do Rio Grande do Sul fica em alerta para chuva e rajadas de vento forte, assim como áreas do leste e litoral de Santa Catarina, conforme complementa a Climatempo. No Paraná, a chuva aumenta devido a circulação de ventos e a entrada de mais umidade que vai favorecer a ocorrência de pancadas fortes com raios e ventos.

Ainda para terça-feira, há previsão de rajadas de vento moderadas a fortes em grande parte da região Sul, variando, em média, entre 40 e 60 km/h independente da chuva. “Pontualmente as rajadas podem atingir valores entre 50 e 70 km/h, principalmente no litoral e nos trechos de serra entre Santa Catarina e o Estado gaúcho”, afirma a Climatempo.

Na quarta-feira, 25, há risco de vento forte no leste do Rio Grande do Sul, no sul e no litoral de Santa Catarina, com rajadas de vento entre 50 a 70 km. “Pontualmente, os valores podem chegar até os 80 km/h no sul catarinense e pontos altos da serra”, projeta a Climatempo.

Na quarta-feira o ciclone começa a se afastar enquanto se aprofunda rapidamente. Conforme a MetSul, o centro do sistema estará entre 500 km e 700 km a sudeste do Chuí (RS), assim longe da costa.

