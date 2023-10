Sol e temperatura acima dos 25°graus em plena segunda-feira (23). Bom demais, mas isso não vai permanecer durante a semana. Uma frente fria vai provocar chuva e queda de temperatura em todo o Paraná.

Segundo o Simepar, na terça-feira (24), o tempo muda com o avanço de uma frente fria provocando pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas já a partir da madrugada, primeiramente nas regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado. No decorrer do dia, a instabilidade avança para as demais regiões paranaenses.

Para Curitiba, a chuva deve pintar mais no período da noite, apesar que alguns pingos podem aparecer no começo da tarde. Quanto a temperatura, vai estar quente com a máxima podendo chegar a 28°graus. Para o restante da semana, devido a frente fria, a máxima vai cair e vai ter a média próxima de 20°graus.

Sobre a chuva, ela irá persistir durante os dias, inclusive no fim de semana. Nada acentuado, algo bem pontual, ou seja, o sol aparece e depois chove. Boa semana a todos!

