Um ataque a tiros dentro da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, deixou uma pessoa morta e ao menos outras duas feridas na manhã desta segunda-feira, 23. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada e deslocou viaturas para o local, as três vítimas foram encaminhadas ao PS Sapopemba, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde das outras duas pessoas.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram auxílio na rede de ensino. Ainda de acordo com a PM, uma quarta pessoa, que não foi atingida pelos disparos, acabou se machucando posteriormente na correria para deixar o local, e também foi encaminhada para o PS Sapopemba.

Pais dos estudantes também se deslocaram para a unidade, que fica na Rua Senador Nilo Coelho, 690, no Jardim Sapopemba, em busca de informações.

O possível agressor foi detido e encaminhado ao 70ºDP (Sapopemba). Ainda não há informações se era ou não aluno da escola. As investigações seguem em andamento.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que a ocorrência está em apuração. Por sua vez, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que dirigentes de ensino já estão na unidade de ensino para ter mais informações. Em breve, uma nota oficial será divulgada pela pasta.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, expressou solidariedade pelo caso e disse que o laboratório de crimes cibernéticos foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações.

Em março deste ano, um ataque em uma escola da zona oeste da cidade deixou uma professora morta. Um aluno atacou a facadas os colegas na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, e matou uma professora; outras três professoras ficaram feridas. O estudante foi contido e apreendido na oportunidade.

Neste mês, um adolescente de 14 anos morreu esfaqueado após um ataque a uma escola particular em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Outras três pessoas ficaram feridas. O autor do ataque, um ex-aluno da instituição, de 14 anos, foi apreendido.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….