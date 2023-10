Uma empresa funerária e o serviço funerário municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, são alvos de uma ação de fiscalização da Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (25), decorrente de indícios de irregularidades no serviço prestado.

LEIA MAIS – Tiro, correria e morte! Pânico na entrada de escola e creche da Grande Curitiba

De acordo com a polícia, investigações revelaram que funcionários públicos municipais fraudaram o rodízio determinado por lei e coagiram uma família a pagar por serviços funerários, mesmo fazendo jus à gratuidade, em razão de hipossuficiência financeira – isto é, quando não há a capacidade de custear as despesas.

VIU ESSA? Mega Sena 2648 milionária premia duas apostas da grande Curitiba; Resultado!

A ação no município conta com o apoio do Procon de São José dos Pinhais. Ainda segundo a PCPR, as investigações seguem a fim de estabelecer a dinâmica dos fatos. Mais informações sobre a operação serão repassadas, ainda nesta quarta-feira, pelo delegado da PCPR Cássio Conceição e por um representante do Procon.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….