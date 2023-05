O ex-lutador de MMA, Wanderlei Silva, é o nosso quinto convidado do “Tamo Junto CWB”, o especial da Tribuna do Paraná para comemorar o aniversário de 330 anos de Curitiba.

VEJA TAMBÉM: Os lugares favoritos em Curitiba da Claudia Silvano

Wanderlei revela quais são os seus lugares favoritos em Curitiba, comenta sobre sua aposentadoria e se vai continuar tentando seguir o caminho da política. Confira a entrevista completa.

Raio-X

Wanderlei César Silva é um ex-lutador de MMA. Nasceu em Curitiba no dia 3 de julho de 1976. Começou a treinar Muay Thai aos 13 anos. É considerado atualmente como um dos maiores nomes do MMA mundial. É ídolo em diversos países, especialmente no Japão, onde foi personagem de videogame e garoto propaganda de diversos comerciais no país. Encerrou sua carreira lutando no Bellator.

CONFIRA TAMBÉM: Ex-BBB comenta como foi parar no presídio de Piraquara

Silva tentou a carreira política. Em 2018 concorreu a uma vaga para deputado federal pelo PSD e, em 2022, concorreu o mesmo cargo, pelo Partido Progessista. Não foi eleito.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!