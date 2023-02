No segundo episódio do “Tamo Junto CWB”, o especial da Tribuna do Paraná para comemorar os 330 anos de Curitiba, o convidado do mês de fevereiro é o ex-BBB Wagner Santiago.

Cria do Xaxim, bairro da região sul de Curitiba, Wagner Santiago que participou do BBB na edição de 2018, junto com Kaysar Dadour, é tatuador, trabalha com conteúdos para adultos e já foi funcionário do Presídio de Piraquara.

O curitibano também revelou qual é seu lugar favorito da capital paranaense. Ficou curioso? Confira a entrevista completa no vídeo abaixo:

Raio-X

Wagner Santiado é curitibano, viveu boa parte da sua vida no bairro Xaxim. Tem 35 anos e dois filhos. É torcedor do Paraná Clube. Ficou famoso após participar do BBB 18, sendo o 10º eliminado da edição. Namorou a campeã da edição, Gleisi Damasceno. É tatuador e trabalha com conteúdo adulto.

