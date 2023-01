Para comemorar o aniversário de 330 anos de Curitiba, a Tribuna do Paraná, junto com UmDois Esportes, traz o especial “Tamo Junto CWB“, um programa de 12 entrevistas com personalidades curitibanas.

No primeiro episódio, conversamos com o ex-jogador Perdigão. O ex-atleta conta curiosidades sobre sua vida, quais lugares que mais frequenta da capital paranaense e seu amor pelo bairro Boqueirão. Curtiu? É só dar o play a seguir!

Raio-X

Cleilton Eduardo Vicente, mais conhecido como Perdigão, é um ex-jogador de futebol. Atuava como meio-campo. Começou a carreira jogando no extinto Pinheiros, em 1995 assinou contrato com o Paraná Clube; teve passagens pelo Athletico (1997 e 2000); pelo clube português Os Belenenses, em 1998; em 1999 pelo Londrina, depois por Joinville, Marília, Náutico, Caxias e 15 de Novembro; fez carreira pelo Internacional entre 2005 e 2007. Também jogou pelo Vasco da Gama (2007), Corinthians (2008), São Caetano (2009), Mixto Esporte Clube (2010), Sport Clube São José (2011) e, por fim, Associação Desportiva Guarulhos no final de 2011.

Na seleção brasileira, atuou no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20, onde foi vice-campeão, e na Copa do Mundo Sub-20 de 1997.

