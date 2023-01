O trecho da rotatória do Viaduto do Tarumã, em Curitiba, que foi bloqueado na quarta-feira (25) para obras de revitalização do local ainda pega de surpresa motoristas que passam por ali. Nesta tarde quinta-feira (26), por volta das 15h30, a equipe da Tribuna abordou motoristas na Avenida Victor Ferreira do Amaral, debaixo do viaduto, no semáforo da pista sentido Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Quase todos os motoristas que conversaram com equipe descobriram, na hora, que não poderiam pegar a rotatória, sendo obrigados a fazer o balão mais a frente para pegar a outra pista da Victor Ferreira, ou seguir até Rua Konrad Adenauer, para dar a volta no shopping da região e seguir de volta até a Linha Verde Norte (BR-476).

Foi o caso do estudante André Zanetti Rodrigues, 22 anos. Ele pretendia pegar a pista da Victor Ferreira sentido Centro. Ele não reclamou muito, apesar a surpresa. “Não, não sabia. Vou ter que ir pra lá. Hoje foi de surpresa, mas acho que não atrapalha não. Está pegando no Waze certinho, indicando o desvio”, disse Zanetti.

O comentário do estudante sobre o aplicativo de trânsito já informar sobre o desvio no local não foi algo ao acaso. Segundo a prefeitura de Curitiba, os mapas de desvios e pontos de bloqueios foram encaminhados para os principais aplicativos de trânsito.

A Tribuna questionou se o Google Maps e o Waze estavam na lista e a resposta foi afirmativa. A prefeitura explicou que tais avisos são encaminhados para os aplicativos de trânsito, da mesma forma como os meios de comunicação são avisados, para que a população tenha acesso amplo às informações.

Ainda conforme a prefeitura, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estão desde as 9h de quarta-feira (25) na região do Tarumã para orientar motoristas sobre as obras do Complexo do Tarumã.

O lado norte do viaduto e parte da rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Colégio Militar do Paraná e da concessionária CCV, tiveram o trânsito bloqueado para o início dos trabalhos. Confira aqui as rotas alternativas.

Apesar a ampla divulgação, assim como o estudante André Zanetti, mais gente deu de cara com os bloqueios sem saber o que estava ocorrendo.

“Primeira vez que passo aqui e já está atrapalhando um pouco. Vou ter que fazer o desvio lá na frente. Não sabia. Pelo menos, com toda sinalização, não vou passar direto. Dependendo da demanda que tiver, passarei mais vezes por aqui. Espero que as obras não atrapalhem”, destacou o representante comercial Lucio Litwin, 47 anos.

Outro surpreso foi o advogado aposentado Carlos Geisler, 63 anos. “Não tinha passado aqui, ainda. Não sabia que estava fechado. Mas, pelo menos, esse horário estou achando tranquilo”, comentou.

Já o motorista Emerson Ferrari, 42 anos, que atua na área de transportes, acha que o trânsito caótico só vai piorar com as obras. “Atrapalha muito para quem tem que cruzar para a Linha Verde. Vou ter que dar uma volta, fazer o balão. Tomara que a obra fique boa. Não sabia do desvio. Tenho que passar quase todos dos dias por aqui, vindo do interior. O trânsito é caótico. Espero que melhore”, disse.

Obra

O objetivo da obra, segundo a prefeitura, é promover a integração do transporte coletivo e dar agilidade no trânsito, organizando e melhorando a fluidez na região leste da cidade.

A intervenção prevê o alargamento do viaduto que cruza a Avenida Victor Ferreira do Amaral, implantação de duas novas estações de transporte (Tarumã e Victor do Amaral) e requalificação de vias do entorno e de duas praças públicas (Cova da Iria e Mauro Ferreira).

Mais de 20 placas de sinalização com orientações de desvio foram instaladas nas imediações para alertar motoristas. “Buscamos desviar o tráfego para as principais ligações viárias da região, que já estão sinalizadas, são ruas largas e com boas condições de pavimento, adaptadas para suportar um tráfego mais pesado, com maior volume”, explicou o gerente de planejamento e operação de trânsito da Setran, Rodrigo Bzunek Alves.

Os agentes da Setran devem permanecer no local por pelo menos 15 dias, orientando os motoristas.

