Caso Leandro Bossi, criança desaparecida nos anos 90 em Guaratuba, vira série de podcast

Junto com o Caso Evandro, Leandro Bossi, outro menino que desapareceu no litoral paranaense em fevereiro de 1992, terá sua história contada no podcast “Projeto Humanos”, do jornalista Ivan Mizanzuk. “O Caso Leandro Bossi” chega no dia 31 de outubro e fecha a trilogia que começou com “O Caso Evandro” e depois com “Altamira”, sobre a mutilação de crianças e jovens no interior do Pará.

Mas antes da estreia de “O Caso Leandro Bossi”, os ouvintes poderão conferir cinco episódios que traçam uma reconstituição do desaparecimento de Evandro Ramos Caetano mostrando a conexão com as duas histórias. Intitulado “Prelúdio: O Caso Leandro Bossi”, Ivan Mizanzuk mostra como a condução do caso Evandro influenciou para que fossem criadas pistas falsas sobre o desaparecimento de Leandro, o que comprometeu a investigação na época. Vale lembrar que a história de Evandro já ganhou uma versão em série documental pela Globoplay com direção de Aly Muritiba.

“A cronologia dos dois crimes é próxima e sempre foi muito rumorosa. Por causa da má qualidade de informações que foram obtidas naquela época, o inquérito de Leandro acabou funcionando como um apêndice ao do Evandro. No entanto, o caso de Leandro nunca chegou a ser fechado e uma investigação em aberto acaba somando muitas falhas”, destaca o jornalista e criador do Projeto Humanos, Ivan Mizanzuk.

Os três primeiros episódios já estão disponíveis no Globoplay e nas plataformas de áudio, os dois últimos que serão lançados 26 e 27 de outubro, respectivamente.

