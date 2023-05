Todo curitibano já passou por essa situação. Atrasado, chega na região central de Curitiba e tem que perder mais alguns longos minutos esperando o trem passar para então chegar ao seu destino. Foi pensando em acabar com essa situação, pelo menos no centro da cidade, que o vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel teve uma reunião com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Você concorda com a retirada das linhas de trem que cortam a região central de Curitiba? Vote na enquete abaixo!

Na reunião Pimentel pediu para que o órgão atue para que a empresa responsável pelo transporte ferroviário no Paraná retire as linhas férreas que passam pela região central de Curitiba. Concessionária e ANTT discutem a renovação antecipada da concessão.

“O ramal ferroviário atual passa na região central e por diversas áreas adensadas em bairros da cidade de Curitiba causando diversos transtornos ao trânsito, produzindo tempos de espera para o transporte público, gera inúmeros acidentes, inclusive com mortos; e ainda produz ruídos que incomodam os moradores lindeiros. Precisamos de um contorno que retire essas linha da região central”, afirmou o vice-prefeito após a reunião com membros da ANTT.

Desejo antigo da população

Trecho da rua Osiris Del Corso, no Cajuru, é campeão de acidentes envolvendo trem em Curitiba. Foto: Arquivo/ Aniele Nascimento.

A retirada dos trens que cortam a região central de Curitiba é um pedido antigo da população de vários bairros. Há vários anos a Tribuna acompanha reclamações da população a respeito da passagem destes gigantes por bairros como Cabral, Alto da XY, Centro, Cristo Rei, entre outros. Fora os graves acidentes que sempre pintam aqui nas páginas da Tribuna. Outro incômodo frequente em Curitiba são os tombos que motoqueiros levam por cruzar a linha de trem em dias de chuva.

