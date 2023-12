Um incêndio de grandes proporções atingiu sete casas na ocupação Vila Pantanal, em Curitiba, na noite desta segunda-feira (04). Segundo informações da prefeitura de Curitiba, das casas atingidas, quatro foram completamente destruídas.

Segundo o prefeito Rafael Greca, as famílias que viviam nestas casas foram abrigadas Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus. Não há informações de feridos com gravidade.

Além do Corpo de Bombeiros, Defesa Social, Guarda Municipal, FAS e equipes da Regional Boqueirão atenderam a ocorrência.

As famílias que perderam suas casas por causa das chamas foram atendidas pelo Serviço Social da prefeitura de Curitiba.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

