A chuva constante que atinge Curitiba desde o começo da semana está gerando imagens impressionantes na cidade. Árvores caindo em importantes ruas, raios atingindo casas e um nível altíssimo de água no Parque Barigui, um dos parques mais visitados de Curitiba.

A imagem é de quinta-feira (12), quando Curitiba registrou um acumulado de 76,6 mm, segundo o Simepar. A notícia boa é que a chuva tem data para dar uma trégua em Curitiba.

Uma das fotos mostra uma área conhecida dos curitibanos, um espaço onde normalmente ficam as simpáticas capivaras da cidade. O registro foi feito pela Tribuna do Paraná.

