Curitiba segue em alerta de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta em vigor é amarelo e válido pelo menos até às 18h desta sexta-feira (13). Segundo o Simepar Curitiba deve ter um acumulado de 13,6 milímetros.

O alerta amarelo do Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Lembrando que isso são riscos potenciais em caso de alerta amarelo de temporal.

+Viu essa? Nível do Rio Iguaçu continua subindo: enchente já deixa 340 desalojados

A boa notícia é que essa chuva tem data para uma trégua. Segundo o Simepar chove em Curitiba pelo menos até às 16h. Depois o céu fica nublado e sem chances de mais chuva.

O final de semana deve ser de tempo nublado, sem risco de chuva, e com temperatura entre os 11ºC e 18ºC. Desta forma a chuva se afasta de Curitiba e o sol pode até aparecer de forma isolada.

“As chuvas no Paraná foram mais concentradas entre os setores sudoeste/sul, centro e parte do leste do estado. As regiões de entrada de serra, ao centro do estado, tiveram maior persistência e intensidade na formação das nuvens de chuva e por consequência os maiores volumes. O fator relevo, associado as características dos sistema meteorológico atuante, potencializou as precipitações nesta região, mais especificamente”, explicou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações