Um cruzamento já bastante complicado em dias normais no trânsito de Curitiba, ficou mega congestionado na manhã desta quinta-feira (22). Um caminhão acabou se enroscando na fiação de energia na Rua Chile, derrubando um poste e espalhando fios energizados pelo chão. Por volta das 7h30 duas das três faixas da Rua Chile foram liberadas.

O acidente ocorreu logo após o cruzamento da Rua Chile com a Rua Desembargador Westphalen, no bairro Rebouças, em Curitiba.

Um poste foi derrubado e os fios energizados estão cruzando a Rua Chile, nas proximidades de uma universidade que tem na região. Agentes da Setran ficaram no local até a chegada de equipes da Copel, que por volta das 7h30 cortaram os fios e liberaram duas das três faixas da Rua Chile.

A reportagem tenta contato com a Copel para verificar o prazo e as residências que estão sem energia na região.

Bloqueio em Curitiba

Agentes da Setran estão no local, mas motoristas que querem seguir pela Rua Chile estão tendo que desviar na Rua Desembargador Westphalen, seguir até a Avenida Iguaçu, para então virar à direita na Rua Dr Pamphilo D´Assunção para retornar até a Chile.

