Motoristas que circulam pela região do Tatuquara, em Curitiba, deverão ficar atentos para as mudanças que ocorrem em uma importante rua do bairro. A partir das 11h desta quarta-feira, a Rua João Batista Bettega Júnior, terá sentido único.

Segundo a prefeitura de Curitiba a implantação será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran) e tem como objetivo diminuir conflitos e organizar o trânsito. Com a alteração, a via terá sentido único de circulação da Rua Camilo Bueno para a Travessa Teodoro Jagiello, num total de quatro quadras, conforme a imagem abaixo.

Segundo o diretor do Departamento de Projetos e Implantação da Setran, Maurício Razera, este trecho da via irá compor um sistema de circulação em binário com a Rua Francisco Xavier de Oliveira. As duas são importantes vias de acesso ao bairro Tatuquara.

Agentes de trânsito estarão no perímetro para orientar os motoristas. Em caso de chuva ou garoa forte, a mudança de sentido pode ser adiada.

Recentemente, outra rua do bairro também passou por mudança de sentido para melhorar a trafegabilidade da região.

Intervenções

Toda mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Superintendência de Trânsito e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

