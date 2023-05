Motoristas que circulam pela região do bairro Tatuquara precisam ficar atentos às mudanças no trânsito do bairro. A partir desta quinta-feira (25), a rua Sargento Francisco da Silva Cotrin passa a ter sentido único de circulação. A mudança ocorre da rua Jaime José Vojciechovisk sentido Rua Matheus Luiz Dalagassa.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), a mudança tem como objetivo melhorar a trafegabilidade na região, uma área escolar e de velocidade máxima de 30 km/h.

As mudanças na sinalização e a alteração de sentido estão programadas para as 11h. Agentes de trânsito irão orientar quem passa pela região.

