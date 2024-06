Tarso Marques apresenta novo autódromo com clube de velocidade

O automobilismo brasileiro está próximo de ganhar uma nova casa com o lançamento do Mantiqueira Speedway Club, autódromo que está sendo construído em Tremembé (SP), a cerca de 140 km da capital, e que reunirá um conceito de clube de velocidade, onde os entusiastas poderão usufruir de uma pista exclusiva todos os dias do ano.

Com previsão de entrega em 2025, o empreendimento é uma realização do grupo MDS, empresa com vasta experiência no setor imobiliário na região. Já o conceito do projeto do clube e da pista tem como líder o piloto Tarso Marques, com experiência nas maiores categorias internacionais do esporte, como F1, Indy e Nascar.

O autódromo terá extensão de 2.831 metros, com sentido anti-horário e a pista terá 15 metros de largura. Profissionais com experiência na F1 estão envolvidos no projeto: o trabalho de engenharia do circuito é conduzido por Luís Ernesto Morales, Presidente da Comissão Nacional de Circuitos da CBA, e consultoria de Tarso Marques, que também fará o desenho e conceito das garagens, boxes e fachadas dos projetos dos lotes do empreendimento.

“Eu realizei muitos sonhos ao longo da minha vida, mas havia um que sempre visualizei com muita intensidade: criar um lugar especial para os apaixonados por carros e automobilismo. Nosso intuito foi realmente criar um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável”, diz Tarso, que é proprietário da Tarso Marques Concept (TMC), empresa especializada em design de carros, motos, aeronaves e iates.

O embaixador do projeto revela que o objetivo do novo autódromo é ser um clube de diversão para famílias, pilotos, fãs e entusiastas de carros e corridas, em um conceito que já tem vários projetos de sucesso no exterior, sobretudo Europa, Japão e Estados Unidos, caso do The Thermal Club, palco de uma das provas da Indy neste ano.

“Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube, das pistas às áreas de lazer e ter a comodidade de um local moderno e uma garagem privada, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. É como você ter um autódromo no seu quintal, imagine você que adora carros esportivos ter um espaço para poder praticar o automobilismo de forma segura”, completa Tarso, lembrando que a pista fica a menos de 30 minutos de Campos do Jordão, um dos principais polos de turismo de São Paulo.

Outra vantagem é a localização em relação a capital paulista: apenas 140 km, podendo ser percorrido em menos de 1h30 de viagem. O projeto arquitetônico assinado por Alfredo Kobaz e o espaço também terá diversas outras atrações como kartódromo com 700 metros e um clube recreativo com piscina, spa, hangar, heliponto, car storage, sede com área comum, sala de jogos e vários outros centros de entretenimento.

“O Mantiqueira Speedway Club está sendo projetado para receber a homologação da FIA, sendo um circuito que poderá receber corridas de todas as categorias nacionais, como a Stock Car, Porsche Cup, Copa HB20, Nascar Brasil, entre outras. Vamos conversar com todos os promotores destas categorias para mostrar os detalhes do projeto e com certeza para o nosso automobilismo será uma ótima notícia, pois temos carência de espaços como este para a prática de nosso esporte”, explica Tarso.

O Mantiqueira Speedway Club tem 105 lotes de 1000m² para os associados, que, na aquisição do terreno, já ganha o direito de uso da pista de forma ilimitada. Também serão oferecidas 85 cotas para sócios com uso do autódromo, sem aquisição do lote. O empreendimento também terá um shopping com mais de 10.000m² construídos como parte da estrutura do clube, com concessionárias, bares e restaurantes.

“Estamos criando um conceito único para este tipo de empreendimento no Brasil, incluindo a padronização e customização das fachadas, criando uma harmonia para o Mantiqueira Speedway Club que representará toda a exclusividade deste projeto”, explica Tarso.

Mais detalhes e andamento do Mantiqueira Speedway Club podem ser acessados no site www.mantiqueiraspeedway.com.br ou pelo perfil @mantiqueiraspeedway no Instagram. (Fotos: Mantiqueira Speedway Club/Divulgação).