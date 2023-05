Ex-primeira dama do Paraná Regina Pessuti morre aos 66 anos

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (25) e ex-primeira dama do Paraná Regina Fisher Pessuti, esposa do ex-governador Orlando Pessuti. Ela tratava de um enfisema pulmonar e não resistiu ao tratamento.

O ex-governador do Paraná postou nas redes sociais uma mensagem sobre o falecimento da esposa. “”Regina, mãe dos meus filhos e amor maior de minha vida, passou desta vida para outra vida, ao parar de respirar. Lutou pela vida com muita força e determinação, contra complicações de problemas respiratórios que foram se agravando ao longo dos últimos anos”, disse.

Vereador de Curitiba, Bruno Pessuti, filho de Regina, também prestou homenagem nas redes sociais. “Seu legado de amor, seus ensinamentos de família e sua personalidade forte viverão para sempre dentro dos nossos corações e se perpetuarão nas nossas ações e condutas”, disse.

O velório de Regina Pessuti será na Capela Vaticano, no bairro São Francisco, em Curitiba. O sepultamento será às 17h30 de sexta-feira, no crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

