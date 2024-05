I.A. cria músicas personalizadas para pacientes de hospital de Curitiba

Em uma ação desenvolvida pela Agência 433 Ag para o Hospital Universitário Cajuru, de Curitiba, a Inteligência Artificial foi utilizada para promover a humanização do atendimento aos pacientes e ex-pacientes da instituição, que realiza 100% dos seus atendimentos via SUS. A tecnologia criou músicas personalizadas para cada um, utilizando suas histórias de vida, gostos musicais e características pessoais como enredo da canção.

Denominada de “O Som da Vida”, a inovadora ação representa um marco na aplicação da tecnologia em prol da humanização em saúde. “A campanha quebrou paradigmas ao usar a Inteligência Artificial para criar uma conexão entre as pessoas, gerar acolhimento e demonstrar um cuidado personalizado e emocionalmente significativo”, destaca o sócio da 433 Ag, Cícero Lago.

LEIA TAMBÉM:

>> Avenida movimentadíssima de Curitiba terá corredor com árvores Pau-Ferro; conheça a espécie

>> Caminhonete invade estação-tubo em Curitiba e fica pendurada em estrutura

Ao incorporar elementos personalizados, como detalhes das vidas e preferências musicais dos pacientes, a iniciativa vai além do tratamento médico convencional, oferecendo uma experiência humanizada e acolhedora. “Presentear um paciente com uma canção sob medida é uma forma de valorizar a história de cada um, além de os ajudar a refletir sobre si mesmos, resgatando suas histórias, lutas e qualidades”, completa Lago.

A coordenadora de Marketing do hospital, Larissa Tadra, destaca a importância do projeto para reforço da humanização na instituição: “Sabemos que a tecnologia pode nos aproximar ou afastar, dependendo da forma com que é utilizada. Queríamos demonstrar isso de maneira significativa. Ao utilizar inteligência artificial dessa forma, estamos transmitindo amor e cuidado através da música, reforçando nosso compromisso com a humanização. Este é um presente especial para nossos pacientes, mostrando que cada história é única e que são cuidados de forma personalizada.”

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!