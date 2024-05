Uma caminhonete invadiu uma estação-tubo em Curitiba, na madrugada desta terça-feira (14). A estação atingida foi a Vila Nova, na Avenida Presidente Affonso Camargo, no bairro Capão da Imbuia.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo, um Fiat Toro, fugiu do local e o carro foi encaminhado ao pátio do DETRAN. O acidente aconteceu na pista sentido Pinhais. A caminhonete chegou a ficar pendurada na estrutura após o acidente.

No momento do acidente, próximo às 5h da manhã, a estação estava vazia, inclusive sem cobrador, e ninguém se feriu. Por sorte o acidente ocorreu em um horário no qual a movimentadíssima estação tubo de Curitiba estava inoperante.

E aí, URBS?

Em nota, a Urbanização de Curitiba, responsável pelo transporte público da cidade, informou que equipes foram para a estação-tubo Vila Nova, no Capão do Imbuia, para avaliar os estragos, bem como iniciar os reparos do local. Durante o acidente não havia cobrador na estação.

Os passageiros estão utilizando a estação mais próxima, a Pastor Manoel Virgílio, que fica a aproximadamente 1 quilômetro de distância.

